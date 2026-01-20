Vučić: Očekujemo do petka odgovor OFAK-a po pitanju operativne licence za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se odgovor OFAK-a po pitanju produžetka operativne licence za nastavak rada NIS-a očekuje danas, sutra ili prekosutra i istakao da ne vidi razlog zbog kojeg operativna licenca ne bi bila produžena nakon 23. januara.

Vučić je u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, novinarima rekao da veruje da je preliminarni ugovor između Gaspromnjefta i MOL-a dovoljan da Amerikanci popuste. "Kada sam razgovarao sa njima ranije, oni su rekli da je potrebno da se pošalju ti term sheets (bitni elementi budućeg sporazuma). Svi glavni elementi ugovora su tu sadržani. Ono što su tražili od nas oko različitih opcija, o čemu ne bih pričao, mi smo poštovali do kraja, uradili smo sve