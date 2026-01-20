Sveti Jovan: Veliki praznik i jedna od najrasprostranjenijih slava

Sveti Jovan: Veliki praznik i jedna od najrasprostranjenijih slava

Sveti Jovan Krstitelj obeležava se 20. januara po gregorijanskom kalendaru i ubraja se među najzastupljenije slave u Srbiji.

Po broju domaćina koji je slave, nalazi se na četvrtom mestu. Među jevanđelskim ličnostima koje okružuju Spasitelja, Jovan Krstitelj zauzima posebno mesto, kako zbog svog čudesnog rođenja i načina života, tako i zbog tragičnog završetka. Isticao se tolikom moralnom čistotom da je pre mogao biti nazvan anđelom nego smrtnim čovekom, a jedini je među prorocima koji je svetu mogao i rukom pokazati onoga koga je najavljivao. Njegova najvažnija uloga vezuje se za dan
Danas se slavi Sveti Jovan Krstitelj

Kako se u Srbiji obeležava Sveti Jovan Krstitelj, slava koja okuplja porodice i čuva vekovne običaje

Danas se obeležava Sveti Jovan – jedna od najčešćih slava u Srbiji

Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Jovana Krstitelja

Danas se slavi Sveti Jovan Krstitelj

Sveti Jovan Krstitelj, zaštitnik zatvorenika, ugostitelja i muzičara: zašto ga slavi skoro cela Srbija

Danas je Sveti Jovan Krstitelj: Praznik koji u narodu ima posebno mesto [VIDEO]

