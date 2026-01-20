Jednačina sa više nepoznatih: kako se u kupovinu NIS-a uklapaju povećanje srpskog učešća i arapska kompanija? (VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Jednačina sa više nepoznatih: kako se u kupovinu NIS-a uklapaju povećanje srpskog učešća i arapska kompanija? (VIDEO)

Sudbina NIS-a i dalje je neizvesna, ali se posle višemesečne krize nazire rešenje. Ipak, sve će zavisiti od odluka OFAK-a. Čeka se odgovor na zahtev NIS-a o produžavanju dozvole za operativni rad dok se vode razgovori, kao i odobrenje koje bi omogućilo da MOL kupi akcije. Informacija o odobrenju iz Vašingtona bi trebalo da stigne do kraja nedelje, kako navodi resorna ministarka. U međuvremenu iz Moskve poručuju - do dogovora ne bi došlo da nije povoljan za rusku stranu.

Posle višemesečne neizvesnosti, najavljivanja rešenja za dan, tri, sedam, dve nedelje…došao je i dan u kome su se prvi put čule konkretne informacije u vezi sa sudbinom Naftne industrije Srbije. MOL i Gasprom Njeft postigli su preliminarni sporazum. Kako za javni servis pojašnjava resorna ministarka - još se nije stiglo do kupoprodajnog ugovora. “Ostaje još dosta posla da bi se ceo taj ugovor i dogovorio. Međutim, ono što jeste važno je da su se ruski većinski
