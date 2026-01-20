Obili garažu na železnici, ukrali bakarnu užad i opremu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju rasvetlili su krivično delo teška krađa i podneli Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv J.Š. (1991), M.M.(1984) i G.I.(2004), svi iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Sumnja se da su oni, u toku noći 13. januara ove godine, u Vranju, obili garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrali bakarnu užad i opremu.