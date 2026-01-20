Obili garažu na železnici, ukrali bakarnu užad i opremu

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Obili garažu na železnici, ukrali bakarnu užad i opremu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju rasvetlili su krivično delo teška krađa i podneli Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv J.Š. (1991), M.M.(1984) i G.I.(2004), svi iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Sumnja se da su oni, u toku noći 13. januara ove godine, u Vranju, obili garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrali bakarnu užad i opremu.
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Trojac iz Vranja obio garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrao bakar i opremu

Trojac iz Vranja obio garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrao bakar i opremu

Radio 021 pre 30 minuta
Uhapšeni Vranjanci osumnjičeni za krađu u garaži Infrastrukture železnica Srbije

Uhapšeni Vranjanci osumnjičeni za krađu u garaži Infrastrukture železnica Srbije

Jug press pre 29 minuta
Zbog krađe bakarne užadi železnice krivična prijava trojici Vranjanaca

Zbog krađe bakarne užadi železnice krivična prijava trojici Vranjanaca

Vranje news pre 1 sat
Rasvetljena teška krađa u Vranju: Ukradena bakarna užad i oprema iz železničke garaže

Rasvetljena teška krađa u Vranju: Ukradena bakarna užad i oprema iz železničke garaže

OK radio pre 2 sata
Policija ima osumnjičene za krađu železničkog bakra i opreme

Policija ima osumnjičene za krađu železničkog bakra i opreme

Bujanovačke pre 2 sata
Krali bakarnu užad i opremu: Uhapšena trojica Vranjanaca zbog obijanja garaže Infrastrukture železnica Srbije

Krali bakarnu užad i opremu: Uhapšena trojica Vranjanaca zbog obijanja garaže Infrastrukture železnica Srbije

Blic pre 2 sata
Vranjska policija rasvetlila tešku krađu: Otuđena oprema iz garaže „Infrastrukture železnice Srbije“

Vranjska policija rasvetlila tešku krađu: Otuđena oprema iz garaže „Infrastrukture železnice Srbije“

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaŽeleznice Srbije

Regioni, najnovije vesti »

U krugu zaposlenih i prijatelja Dom kulture Pirot proslavio slavu Sveti Jovan Krstitelj

U krugu zaposlenih i prijatelja Dom kulture Pirot proslavio slavu Sveti Jovan Krstitelj

Plus online pre 24 minuta
Meštani sela Gornja Trnava pet godina čekaju da se pokrpi jedna rupa na putu

Meštani sela Gornja Trnava pet godina čekaju da se pokrpi jedna rupa na putu

Jugmedia pre 34 minuta
Valjevci prošle godine 120 dana udisali prekomerno zagađen vazduh – više od tri puta prekoračen zakonski limit

Valjevci prošle godine 120 dana udisali prekomerno zagađen vazduh – više od tri puta prekoračen zakonski limit

Valjevska posla pre 49 minuta
Veliki evropski rukometni vikend u Boru: ŽORK Bor protiv Koste del Sol Malage

Veliki evropski rukometni vikend u Boru: ŽORK Bor protiv Koste del Sol Malage

Ist media pre 4 minuta
Trojac iz Vranja obio garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrao bakar i opremu

Trojac iz Vranja obio garažu Infrastrukture železnice Srbije i iz nje ukrao bakar i opremu

Radio 021 pre 30 minuta