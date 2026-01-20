Balističkim raketama po Kijevu! Bez struje 70% grada - više od 5.000 solitera! Građani se smrzavaju na minus 14! (video)

Kurir pre 24 minuta  |  KyivIndependent/P.V.)
Balističkim raketama po Kijevu! Bez struje 70% grada - više od 5.000 solitera! Građani se smrzavaju na minus 14! (video)

Ruski noćni raketni i dronski napad na Kijev prekinuo je snabdevanje vodom u levobrežnim delovima grada i ostavio 5.635 višespratnica bez grejanja, rekao je danas gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko, dok su niske temperature i energetska kriza dodatno otežavali situaciju u glavnom gradu.

Napadi su ciljali elektrane u Kijevu, ostavljajući oko 70 odsto grada bez struje, rekao je izvršni direktor državnog operatera elektroenergetske mreže Ukrenergo, Vitalij Zaičenko. Nakon popravki, nestanak struje je i dalje zahvatao oko 60 odsto grada. Kličko je dodao da gotovo 80 odsto zgrada sada bez grejanja čine one u kojima je grejanje prethodno bilo obnovljeno nakon ruskog napada na kritičnu infrastrukturu 9. januara. Do večeri 19. januara, rekao je, 16 od oko
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

RTV pre 19 minuta
Masovni vazdušni udar na Ukrajinu, deo prestonice bez struje i vode; Moskva: Ukrajina odlaže razmenu zarobljenika

Masovni vazdušni udar na Ukrajinu, deo prestonice bez struje i vode; Moskva: Ukrajina odlaže razmenu zarobljenika

RTS pre 19 minuta
Snažan napad dronovima i raketama na Kijev, grad ponovo bez struje i vode

Snažan napad dronovima i raketama na Kijev, grad ponovo bez struje i vode

N1 Info pre 54 minuta
Silovit ruski udar

Silovit ruski udar

Vesti online pre 59 minuta
Zelenski: Rusija napala Ukrajinu sa više od 300 dronova i raketa

Zelenski: Rusija napala Ukrajinu sa više od 300 dronova i raketa

Politika pre 24 minuta
Kličko: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

Kličko: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

NIN pre 1 sat
Poljska privremeno zatvara aerodrome za civilne letove

Poljska privremeno zatvara aerodrome za civilne letove

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaVitalij KličkoKijevnestanak struje

Svet, najnovije vesti »

'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

BBC News pre 9 minuta
Danska: EU bi trebalo da razmotri sve opcije zbog Trampovih carinskih pretnji

Danska: EU bi trebalo da razmotri sve opcije zbog Trampovih carinskih pretnji

Insajder pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

RTV pre 19 minuta
Tramp optužio Britance za „veliki idiotizam“ zbog ostrva Čagos, stigao mu odgovor od Londona

Tramp optužio Britance za „veliki idiotizam“ zbog ostrva Čagos, stigao mu odgovor od Londona

Nova pre 9 minuta
Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije

Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije

Sputnik pre 19 minuta