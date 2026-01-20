Balističkim raketama po Kijevu! Bez struje 70% grada - više od 5.000 solitera! Građani se smrzavaju na minus 14! (video)

Ruski noćni raketni i dronski napad na Kijev prekinuo je snabdevanje vodom u levobrežnim delovima grada i ostavio 5.635 višespratnica bez grejanja, rekao je danas gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko, dok su niske temperature i energetska kriza dodatno otežavali situaciju u glavnom gradu.

Napadi su ciljali elektrane u Kijevu, ostavljajući oko 70 odsto grada bez struje, rekao je izvršni direktor državnog operatera elektroenergetske mreže Ukrenergo, Vitalij Zaičenko. Nakon popravki, nestanak struje je i dalje zahvatao oko 60 odsto grada. Kličko je dodao da gotovo 80 odsto zgrada sada bez grejanja čine one u kojima je grejanje prethodno bilo obnovljeno nakon ruskog napada na kritičnu infrastrukturu 9. januara. Do večeri 19. januara, rekao je, 16 od oko