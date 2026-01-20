"Istina je da je dečko!" Ekskluzivno za Kurir Čeda Jovanović otkrio detalje odnosa sa Acom Kosom: Taj divni čovek strada zbog mene - otkrio i detalje hapšenja!

Političar Čedomir Jovanović oglasio se za Kurir televziju povodom informacije da je njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos uhapšen. - Istina je da je dečko...- započeo je Jovanović svoju izjavu koju nije dovršio i dodao: - Nije ništa bilo od toga što se pisalo.

Taj divni čovek strada samo zato što je moj prijatelj u jednom iživljavanju koji traje 30 godina. Mene to ne dotiče osim u situacijama kada nevini ljudi zbog toga trpe. On ima roditelje koji su se potresli. Ništa nije tačno što se pisalo - kaže Jovanović. Čedomir kaže da je Acu Kosa zaustavila rutinska kontrola saobraćajne policije: - Ispostavilo se da ima pasiviziranu adresu kao i hiljade ljudi u ovom gradu. Nije bio na adresi u trenutku kada su mu došli neki