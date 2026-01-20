Makron pitao Trampa: Prijatelju, šta radiš sa Grenlandom? Predsednik SAD "odgovorio": Carine 200% na francusko vino! (video)

Kurir pre 52 minuta  |  P.V.)
Američki predsednik Donald Tramp totalno se "oslobodio" kada je reč o javnim nastupima, pa je tako objavio poruku od francuskog kolege Emanuela Makrona. "Prijatelju, totalno smo na istoj strani kada je reč o Siriji.

Možemo da uradimo velike stvari i po pitanju Irana - ali ne razumem šta radiš sa Grenlandom? Hajde da zajedno probamo da uradimo nešto. Mogu da sazovem samit G7 u četvrtak, posle susreta u Davosu. Mogu da pozovem Ukrajince, Dance, Sirijce, a Rusi da budu na marginama samita. Hajde da zajedno večeramo u Parizu u četvrtak, pre nego što se vratiš u SAD" U međuvremenu, Tramp je zapretio da će Makronu, odnosno, Parizu, uvesti 200 odsto carine na francusko vino i
