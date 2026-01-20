Sve je spremno za Svetosavsku nedelju u Vranju: program, izložbe, predstave i koncert grupe "Legende"

Kurir pre 9 minuta
Sve je spremno za Svetosavsku nedelju u Vranju: program, izložbe, predstave i koncert grupe "Legende"

Izložbom Narodnog muzeja u Vranju, pod nazivom ,,Služitelj mira i ljubavi“ 21. januara počinje 36.

Svetosavska nedelja. U okviru manifestacije predviđen je koncert grupe ,,Legende“ Nagrade ,,Sveti Sava“ za 2025. godinu svečano će biti uručene na Svetosavskoj akademiji Organizacioni odbor Svetosavske nedelje usvojio je program ovogodišnje 36. kulturno-prosvetne i duhovne manifestacije, koja će biti održana u Vranju od 21. do 27. januara. Svečano otvaranje predviđeno je za 21. januar, od 19 sati, u Galeriji Narodnog muzeja, kada će biti otvorena izložba, koju je
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

JP „Novi dom“ i građani Vranjske Banje na sudu: Ročište četvrtog februara, po nalazu veštaka „grejanje neadekvatno“…

JP „Novi dom“ i građani Vranjske Banje na sudu: Ročište četvrtog februara, po nalazu veštaka „grejanje neadekvatno“

Jug press pre 1 dan
Izložba „15 godina Vekovnika“ dobacila i do Praga

Izložba „15 godina Vekovnika“ dobacila i do Praga

Jug press pre 6 sati
Bogojavljenje-Plivanje za Časni krst širom Srbije

Bogojavljenje-Plivanje za Časni krst širom Srbije

RTS pre 7 sati
U konkurenciji 108 plivača, prvi je podigao krst Leskovčanin Dimitrijević

U konkurenciji 108 plivača, prvi je podigao krst Leskovčanin Dimitrijević

Sportska strana juga pre 7 sati
Plivanje za Časni krst u ledenoj vlasini: Promena tradicije u Vranju

Plivanje za Časni krst u ledenoj vlasini: Promena tradicije u Vranju

Večernje novosti pre 7 sati
ZC Vranje „kafeni abonent“ javnih preduzeća: Sve je počelo sa koronom

ZC Vranje „kafeni abonent“ javnih preduzeća: Sve je počelo sa koronom

Jug press pre 8 sati
Nova pojačanja Dinama Jug: Stigli vezista Butraković i trener golmanaŠevo

Nova pojačanja Dinama Jug: Stigli vezista Butraković i trener golmanaŠevo

Jug press pre 10 sati

Ključne reči

VranjeSveti SavaNarodni muzejizložba

Regioni, najnovije vesti »

Sve je spremno za Svetosavsku nedelju u Vranju: program, izložbe, predstave i koncert grupe "Legende"

Sve je spremno za Svetosavsku nedelju u Vranju: program, izložbe, predstave i koncert grupe "Legende"

Kurir pre 9 minuta
"Ovo mi je 12. put da plivam za Časni krst, a deseti put sam osvojio titulu": Mihailo (29) pobednik plivanja za Časni krst na…

"Ovo mi je 12. put da plivam za Časni krst, a deseti put sam osvojio titulu": Mihailo (29) pobednik plivanja za Časni krst na Šumaričkom jezeru u Kragujevcu

Kurir pre 59 minuta
Višegodišnja takmičenja i veliki broj učesnika i posmatrača: Plivanje za Časni Bogojavljenski krst u Rasinskom okrugu (foto)…

Višegodišnja takmičenja i veliki broj učesnika i posmatrača: Plivanje za Časni Bogojavljenski krst u Rasinskom okrugu (foto)

Kurir pre 39 minuta
PU Pirot: U protekloj nedelji 12 saobraćajnih nezgoda, jedna sa nastradalim licem

PU Pirot: U protekloj nedelji 12 saobraćajnih nezgoda, jedna sa nastradalim licem

Plus online pre 1 dan
Šta je bilo? Sad vam ne treba izvinjenje?

Šta je bilo? Sad vam ne treba izvinjenje?

Prokuplje press pre 1 dan