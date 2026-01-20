Tramp objavio privatne poruke koje mu je poslao Makron: Ovo je detaljna analiza šta one znače (foto)

Kurir pre 1 sat
Tramp objavio privatne poruke koje mu je poslao Makron: Ovo je detaljna analiza šta one znače (foto)

Sklonost američkog predsednika Donalda Trampa da objavljuje skrinšotove privatnih poruka koje razmenjuje sa predsednicima i premijerima, umesto da se zadovolji uobičajenim, sterilnim saopštenjima o razgovorima među liderima, pruža izvanredan uvid u to kako svetski lideri pokušavaju da pridobiju Trampa.

Primer za to je poruka koju je Tramp rano jutros podelio sa javnošću, a koju mu je poslao francuski predsednik Emanuel Makron. Jelisejska palata potvrdila je da je poruka autentična. U njoj Makron navodi da ne razume američku strategiju u vezi sa Grenlandom, koji Tramp preti da preuzme nauštrb transatlantskih odnosa. Francuski predsednik takođe predlaže organizovanje sastanka grupe G7 u Parizu – nakon što Tramp napusti Davos, gde učestvuje na ovogodišnjem Svetskom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Premijer Grenlanda: Vojna operacija malo verovatna, ali moramo biti spremni

Premijer Grenlanda: Vojna operacija malo verovatna, ali moramo biti spremni

N1 Info pre 1 sat
Tramp "udara" po skrinšotu: Američki predsednik objavio privatne poruke koje mu je poslao Makron

Tramp "udara" po skrinšotu: Američki predsednik objavio privatne poruke koje mu je poslao Makron

Večernje novosti pre 1 sat
Poziv Rusima na G7: Pružena ruka Makrona

Poziv Rusima na G7: Pružena ruka Makrona

Večernje novosti pre 50 minuta
Diplomatija u doba skrinšotova: Makronova poruka Trampu čitana između redova

Diplomatija u doba skrinšotova: Makronova poruka Trampu čitana između redova

NIN pre 1 sat
Nilsen: Ne možemo izostaviti mogućnost da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

Nilsen: Ne možemo izostaviti mogućnost da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

NIN pre 3 sata
​Nilsen: Moguće je da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

​Nilsen: Moguće je da će SAD upotrebiti vojne snage na Grenlandu

Politika pre 3 sata
Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ParizDonald TrampEmanuel MakronDavos

Svet, najnovije vesti »

„Tramp stvara haos, u svemu mora da ima lični interes“: Sagovornici Danasa analiziraju godinu dana mandata američkog…

„Tramp stvara haos, u svemu mora da ima lični interes“: Sagovornici Danasa analiziraju godinu dana mandata američkog predsednika

Danas pre 25 minuta
EU suspenduje trgovinski sporazum sa SAD

EU suspenduje trgovinski sporazum sa SAD

Danas pre 1 sat
Završene obdukcije 38 tela nakon prošlonedeljne železničke nesreće u Španiji

Završene obdukcije 38 tela nakon prošlonedeljne železničke nesreće u Španiji

Insajder pre 15 minuta
Bela kuća: Donald Tramp nije planirao da ove nedelje putuje u Pariz, na hitni samit Grupe 7

Bela kuća: Donald Tramp nije planirao da ove nedelje putuje u Pariz, na hitni samit Grupe 7

N1 Info pre 0 minuta
Američka vojska pojačala prisustvo avijacije na Bliskom istoku

Američka vojska pojačala prisustvo avijacije na Bliskom istoku

N1 Info pre 5 minuta