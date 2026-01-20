U Kosanici temperatura pala na -22 stepena: Ponovo ledeni dani u Crnoj Gori nakon kratkog otopljenja

Kurir pre 7 minuta
U Kosanici temperatura pala na -22 stepena: Ponovo ledeni dani u Crnoj Gori nakon kratkog otopljenja

Sever Crne Gore ponovo je zahvatilo ledeno vreme, nakon kratkog perioda otopljenja, sa niskim temperaturama koje padaju i ispod –20°C.

Na mernoj stanici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, prekjuče u sedam sati na Kosanici kod Pljevalja izmerena je temperatura vazduha od – 22.8 stepeni Celzijusa. U Pljevljima je u isto vreme temperatura vazduha iznosila – 6.3 stepeni, a bilo je hladno i u Podgorici, gde je izmerena temperatura od -1,1 stepen Celzijusa. Kurir.rs
