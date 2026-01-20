Vlada Srbije imenovala Bojana Suđića za v.d. direktorka Beogradske filharmonije: Orkestar se protivi ovoj odluci

Kurir pre 1 sat
Vlada Srbije imenovala Bojana Suđića za v.d. direktorka Beogradske filharmonije: Orkestar se protivi ovoj odluci

Vlada Srbije imenovala je dirigenta Bojana Suđića za v. d. direktora Beogradske filharmonije.

Orkestar nije nimalo srećan ovim izborom i najavili su da će preduzeti odgvovarajuće mere. Oni su za sutra 21. januara zakazali konferenciju za medije. Bojan Suđić (Beograd, 1965) je dirigent i profesor dirigovanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Preko jedne decenije bio je šef dirigent Simfonijskog orkestra RTS i umetnički direktor muzičke produkcije Javnog servisa.
