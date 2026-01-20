Život ispred tenisa: Rud spreman da napusti Australijan open zbog porođaja supruge

Norveški teniser Kasper Rud rekao je da će napustiti takmičenje na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, čim njegova supruga počne da se porađa.

Njegova supruga Marija je u odmakloj trudnoći, a Rud joj je zahvalio što ga je pustila da igra u Melburnu. "Moram da zahvalim Mariji što me je uopšte pustila. Ona je kod kuće, odmara se i priprema. Osim kada igram meč, zvono na telefonu je stalno uključeno, u svako doba dana, za svaki slučaj. Život je više od samog tenisa, ali biću ovde koliko god mogu i dokle god mi Marija dozvoli", rekao je Rud, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Rud je godinama putovao na turnire sa