Poreska uprava podseća: Rok koji mnogi zaboravljaju ističe uskoro

Poreska uprava Srbije podsetila je poreske obveznike – fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade po osnovu autorskih i srodnih prava, kao i ugovorene naknade za izvršen rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, odnosno frilensere, da rok za prijavu i plaćanje poreza za četvrti kvartal 2025. godine ističe u petak, 30. januara 2026. godine. Kako je saopšteno, prijava poreza i podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K mogu se izvršiti
