Evo kako izgleda Aleksandar Kos nakon noći u privoru: Policija ga vodi na saslušanje kod tužioca, isplivale slike (Foto)

Aleksandar Kos je jutros izveden iz policijske stanice na Voždovcu, gde je proveo noć nakon što je priveden zbog sumnje da je vozio pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

Kako se navodi, policija ga je prethodno zaustavila na Senjaku i privela, a nakon zadržavanja u stanici usledile su dalje procedure. Kos je potom sproveden u nadležno tužilaštvo, gde će dati iskaz povodom okolnosti pod kojima je došlo do incidenta. Očekuje se da nadležni organi nakon saslušanja donesu odluku o daljim koracima u ovom slučaju. Pogledajte: Aleksandar Kos, muškarac sa kojim sa kojim živi Čeda Jovanović, priveden je u Beogradu zbog nedozvoljenih