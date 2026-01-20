Mađarski MOL kupuje NIS: Da li se ovim trajno rešio problem? Koji benefit Srbija ima povećanjem udela od 5 odsto u NIS-u

Mondo pre 58 minuta
Mađarski MOL kupuje NIS: Da li se ovim trajno rešio problem? Koji benefit Srbija ima povećanjem udela od 5 odsto u NIS-u

Posle više meseci neizvesnosti, borbe i pregovora, mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft napravili su dogovor i potpisali pismo o namerama, o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije.

Očekuje se i odobrenje od američke administracije i produženje licence za rad nakon 23. januara. Ovo bi trebalo da reši problem sa energetskom neizvesnošću koja je pretila prethodnih meseci. Novina je da će Srbija povećati svoj udeo u NIS-u za pet odsto. Time će, kako kažu nadležni, Srbija imati veći uticaj u skupštini akcionara i mogla bi da ima više mogućnosti u kontroli i odlučivanju. Rusija je zadovoljna, odgovor Amerike se čeka - da li Srbija može da odahne
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Insajder pre 43 minuta
Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Beta pre 53 minuta
Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Nedeljnik pre 18 minuta
Transakcija decenije: Šta sve dobija MOL ulaskom u NIS?

Transakcija decenije: Šta sve dobija MOL ulaskom u NIS?

Slobodna Evropa pre 8 minuta
Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Serbian News Media pre 53 minuta
Mađarski MOL kupuje NIS: Da li se ovim trajno rešio problem? Koji benefit Srbija ima povećanjem udela od 5 odsto u NIS-u?

Mađarski MOL kupuje NIS: Da li se ovim trajno rešio problem? Koji benefit Srbija ima povećanjem udela od 5 odsto u NIS-u?

Kurir pre 53 minuta
Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Radio sto plus pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaMOLGaspromnjeft

Politika, najnovije vesti »

Vučić: MOL nije želeo pančevačku Rafineriju, mi smo to ubacili u sporazum

Vučić: MOL nije želeo pančevačku Rafineriju, mi smo to ubacili u sporazum

Insajder pre 3 minuta
Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Insajder pre 43 minuta
Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Beta pre 53 minuta
Vučić na panelu u Davosu: Velike ribe jedu male, mi mali moramo da se ujedinimo kako bismo preživeli

Vučić na panelu u Davosu: Velike ribe jedu male, mi mali moramo da se ujedinimo kako bismo preživeli

Euronews pre 58 minuta
Autorski tekst dr Orhana Dragaša: Arogancija kao politički program - između bunta i političke nezrelosti

Autorski tekst dr Orhana Dragaša: Arogancija kao politički program - između bunta i političke nezrelosti

Blic pre 23 minuta