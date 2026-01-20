Mađarski MOL kupuje NIS: Da li se ovim trajno rešio problem? Koji benefit Srbija ima povećanjem udela od 5 odsto u NIS-u?

Posle više meseci neizvesnosti, borbe i pregovora, mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft napravili su dogovor i potpisali pismo o namerama, o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije.

Očekuje se i odobrenje od američke administracije i produženje licence za rad nakon 23. januara. Ovo bi trebalo da reši problem sa energetskom neizvesnošću koja je pretila prethodnih meseci. Novina je da će Srbija povećati svoj udeo u NIS-u za pet odsto. Time će, kako kažu nadležni, Srbija imati veći uticaj u skupštini akcionara i mogla bi da ima više mogućnosti u kontroli i odlučivanju. Rusija je zadovoljna, odgovor Amerike se čeka - da li Srbija može da odahne