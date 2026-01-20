Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 20. januar: Menjačnice prodaju valute po ovim vrednostima

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3903 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,8421 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0, 7 odsto u odnosu na period pre mesec dana, a na godišnjem nivou jači je za 12,7 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.