Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

N1 Info pre 12 minuta  |  Tanjug
Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je NIS podneo zahtev OFAK-u, odnosno američkoj administraciji da Naftnoj industriji Srbije dozvoli da nastavi operativni rad, dok se vode dalji razgovori da bi se dogovorena tranaskcija između Gaspromnjefta i MOL-a uspešno završila.

Ona je istakla i da bi nakon završene transakcije Srbija mogla da poveća svoj udeo za pet odsto i da se očekuje da će drugi partneri iz UAE da uzmu manjinski udeo u okviru 56,15 odsto koje namerava da uzme MOL. Ministarka je pojašnjavajući dokle se stiglo u reševanju problema NIS-a rekla da se još nije došlo do kupoprodajnog ugovora već da smo trenutno kod osnovnih odredbi budućih ugovora. "Ostaje još dosta posla da se uradi da bi se ceo ugovor i dogovorio. Međutim
