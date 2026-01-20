Spasioci uz pomoć teške mehanizacije tragaju za nestalima u železničkoj nesreći u Španiji

U Španiji su spasioci, koristeći kranove i tešku mehanizaciju, pokušali da dođu do najteže oštećenih vagonina nakon jedne od od najtragičnijih železničkih nesreća u Evropi, u kojoj je život izgubila najmanje 41 osoba.

Ova nesreća, koja je potresla zemlju, dogodila se u nedelju uveče, blizu Adamuza u provinciji Kordoba, oko 360 kilometara jugoistočno od Madrida. Ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je na konferenciji za novinare danas da su najmanje tri tela još uvek zarobljena u olupini. On je dodao da je policija primila 43 prijave o nestalim osobama, što se uglavnom poklapa sa trenutnim brojem poginulih, ali je upozorio da konačan broj neće biti