Incident u fabrici Krušik, jedan radnik lakše povređen

Nedeljnik pre 3 sata
Incident u fabrici Krušik, jedan radnik lakše povređen

U fabrici Krušik u Valjevu jutros je došlo do akcidenta u kom je lakše povređen radnik, saopštilo je to preduzeće namenske industrije.

U saopštenju se navodi da je u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata došlo do „samozapaljenja smeše“ pri čemu je jedan radnik zadobio „lakše površinske opekotine po šakama i crvenilo po licu“. „U svesnom stanju je službenim vozilom Krušika odmah prevezen u Urgentni centar u Valjevu a nakon pregleda je pušten na kućno lečenje“, piše u saopštenju te kompanije.
