Tramp razgovarao sa Ruteom o Grenlandu, najavljen sastanak u Davosu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je imao veoma dobar telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa Grenlandom.

Tramp je rekao da je postignut dogovor o sastanku različitih strana u Davosu, u Švajcarskoj, na marginama Svetskog ekonomskog foruma. Nije precizirao ko bi sve trebalo da učestvuje na tom sastanku, prenosi Rojters. „Kao što sam svima vrlo jasno rekao, Grenland je od ključnog značaja za nacionalnu i svetsku bezbednost. Povratka nema – oko toga se svi slažu!“, naveo je Tramp u objavi na mreži Trut soušal (Truth Social). Tramp je ranije rekao novinarima da će