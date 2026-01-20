„Ulice u Nišu prepune rupa, meštani Gornje Trnave već pet godina čekaju da se jedna pokrpi“

Nova pre 8 minuta  |  Autor: Fonet
Koalicija "Niš moj grad" saopštila je danas da su ulice u Nišu pune rupa, posebno u Gornjoj Trnavi, izrazivši zabrinutost zbog neodgovornosti nadležnih organa koji su dužni da reše takve probleme.

Kako je naveo odbor te koalicije u opštini Crveni krst, meštani Gornje Trnave već pet godina čekaju da se jedna rupa na putu koja im otežava svakodnevni život konačno pokrpi. Takva situacija nije samo pitanje estetskog izgleda, već i bezbednosti sugrađana, navedeno je u saopštenju. Opštinski odbor Crvenog krsta očekuje da će biti hitno preduzete mere kako bi se sanirali ti propusti i obezbedila sigurnost na ulicama i apeluje da sve relevantne institucije ne čekaju
