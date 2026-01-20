Sidnejske plaže zatvorene nakon tri napada ajkula za dva dana

Sidnejske plaže zatvorene nakon tri napada ajkula za dva dana

U nedelju je jedan dečak posle napada ajkule na gradskoj plaži ostao u kritičnom stanju

SIDNEJ – Plaže na severu Sidneja danas su zatvorene nakon što je ajkula napala i teško povredila jednog mladića, što je treći napad ajkule na plažama u tom australijskom gradu za dva dana. Hitne službe su pozvane na plažu u Menliju na severu grada nakon što je ajkula ugrizla surfera, saopštila je policija Novog Južnog Velsa, preneo je Rojters. On je zbog teških povreda noge prebačen u bolnicu u kritičnom stanju. Sve plaže koje se prostiru duž severne obale grada
