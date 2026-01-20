Težak izazov za Zvezdu: gostovanje kod drugoplasiranog Monaka

Politika pre 15 minuta
Težak izazov za Zvezdu: gostovanje kod drugoplasiranog Monaka

„Sada igraju na znatno većem nivou, vrlo su agresivni”

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 18.45 časova ekipi Monaka u utakmici 23. kola Evrolige. U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, Crvena zvezda je 13. novembra prošle godine u Beogradu savladala Monako rezultatom 91:79 u meču 11. kola Evrolige. „Sada igraju na znatno većem nivou, vrlo su agresivni, znaju šta rade, na pogled se znaju, što je možda i mojih ruku delo, jer imaju sistem koji i mi igramo. Radi se o vrhunskim kvalitetima na svim pozicijama. Ta
