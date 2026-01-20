Kalamar: Evropa da prestane da smiruje tiranina Trampa i počne da mu se suprotstavlja

Radio 021 pre 11 minuta  |  Hina
Kalamar: Evropa da prestane da smiruje tiranina Trampa i počne da mu se suprotstavlja

Evropa mora prestati sa pokušajima da "smiri" Donalda Trampa i umesto toga treba da mu se suprotstavi, kao i drugim tiranima koji su odlučni da unište poredak uspostavljen posle Drugog svetskog rata.

To je rekla generalna sekretarka Amnesti internešenala Agnes Kalamar. "Potreban nam je mnogo jači otpor", rekla je Kalamar u intervjuu za AFP na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, upozorivši da je "u pitanju kredibilitet Evrope". Kalamar je pozvala evropske vlade da pokažu više hrabrosti i da znaju kako da kažu ne. "Moraju prestati s verovanjem da mogu pregovarati s tiranima, moraju prestati da misle da mogu prihvatiti pravila predatora, a da sami ne
