Četiri napada ajkula za dva dana – zatvorene plaže u delu Australije

Australija godišnje beleži oko 20 napada ajkula, a samo u poslednjih 48 sati dogodila su se četiri.

Desetine plaža duž istočne obale Australije, uključujući i onu u Sidneju, zatvorene su nakon četiri napada ajkula za dva dana. Najnoviji napad dogodio se u Port Makvoriju, 400 kilometara severno od Sidneja, kada je jednog surfera ajkula ugrizla za nogu. On je hospitalizovan i u stabilnom je stanju. U ponedeljak uveče, službe hitne pomoći pozvane su na plažu u sidnejskom Menliju nakon što je javljeno da je ajkula ugrizla surfera u dvadesetim godinama. Očevidac je