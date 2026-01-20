Četiri napada ajkula za dva dana – zatvorene plaže u delu Australije

RTS pre 16 minuta
Četiri napada ajkula za dva dana – zatvorene plaže u delu Australije

Australija godišnje beleži oko 20 napada ajkula, a samo u poslednjih 48 sati dogodila su se četiri.

Desetine plaža duž istočne obale Australije, uključujući i onu u Sidneju, zatvorene su nakon četiri napada ajkula za dva dana. Najnoviji napad dogodio se u Port Makvoriju, 400 kilometara severno od Sidneja, kada je jednog surfera ajkula ugrizla za nogu. On je hospitalizovan i u stabilnom je stanju. U ponedeljak uveče, službe hitne pomoći pozvane su na plažu u sidnejskom Menliju nakon što je javljeno da je ajkula ugrizla surfera u dvadesetim godinama. Očevidac je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Australija zatvara plaže nakon četiri napada ajkula u dva dana

Australija zatvara plaže nakon četiri napada ajkula u dva dana

Radio 021 pre 6 minuta
Sidnejske plaže zatvorene nakon tri napada ajkula za dva dana

Sidnejske plaže zatvorene nakon tri napada ajkula za dva dana

Politika pre 6 sati
Horor na plažama Sidneja: Tri napada ajkule u samo dva dana, dečak i mladić u kritičnom stanju

Horor na plažama Sidneja: Tri napada ajkule u samo dva dana, dečak i mladić u kritičnom stanju

Blic pre 6 sati
Plaže u Sidneju zatvorene nakon tri napada ajkula za dva dana

Plaže u Sidneju zatvorene nakon tri napada ajkula za dva dana

Newsmax Balkans pre 7 sati
Sidnejske plaže hitno zatvorene: za dva dana registrovana tri napada nemani

Sidnejske plaže hitno zatvorene: za dva dana registrovana tri napada nemani

Telegraf pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ajkulaAustralijaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Putin pozvan u Odbor mira

Tramp: Putin pozvan u Odbor mira

RTV pre 16 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: ZelenskI optužuje Rusiju da sprema novi masovni napad

UKRAJINSKA KRIZA: ZelenskI optužuje Rusiju da sprema novi masovni napad

RTV pre 16 minuta
„Amerika Amerikancima!“ – od Monroa do Trampa

„Amerika Amerikancima!“ – od Monroa do Trampa

Danas pre 11 minuta
Četiri napada ajkula za dva dana – zatvorene plaže u delu Australije

Četiri napada ajkula za dva dana – zatvorene plaže u delu Australije

RTS pre 16 minuta
Tramp posle razgovora sa Ruteom: Nema povratka nazad

Tramp posle razgovora sa Ruteom: Nema povratka nazad

Sputnik pre 1 minut