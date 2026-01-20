Vučić iz Davosa: Stvara se novi svetski poredak, Srbija će sačuvati suverenitet i nezavisnost

DAVOS - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se u svetu stvara potpuno novi poredak koji nema nikakve veze sa starim u kojem će se negirati suverenitet malih zemalja i istakao da će Srbija sačuvati svoju nezavisnost i suverenitet.

"Uzmite (Aleksandra) Duginovu izjavu od juče, pogledajte šta se sve zbiva u kavkaskim zemljama o čemu ćete danas slušati i od Alijeva i drugih povodom te izjave. Negiraće suverenitet svih manjih zemalja, ili ćeš da pripadaš jednom, drugom ili trećem velikom bloku, mi hoćemo da čuvamo svoj suverenitet i nezavisnost. Mnogo muka i problema, ali izguraćemo i sačuvati zemlju'', rekao je Vučić novinarima u Davosu nakon zvaničnog otvaranja Svetskog ekonomskog foruma.