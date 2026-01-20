Lavrov: „Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije“

Serbian News Media pre 1 sat
Lavrov: „Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije“
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da dogovor o prodaji paketa akcija srpske kompanije NIS mađarskoj kompaniji MOL, ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije. „Što se tiče naftne industrije Srbije, ovaj dogovor, o kojem je juče saopšteno, da nije bio povoljan za rusku stranu, uključujući Gasprom, do njega ne bi ni došlo“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare povodom rezultata rada ruske diplomatije u 2025, prenosi agencija
