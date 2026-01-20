UŽIVO: Dimitrijević i Džesap vratili Bajern

Košarkaši Partizana igraju meč 23. kola Evrolige na gostovanju protiv ekipe Bajerna.

Crno beli su poslednji na tabeli i probaće da prekinu niz od sedam poraza. U tom meču crno beli će biti bez Vanje Marinkovića, Džabarija Parkera i Duejna Vašingtona. Dešavanja na toj utakmici, najbolje poteze, izjave pred meč, izjave posle meča pratite na portalu Sport Kluba. Mnogo toga je lošeg u ekipi Partizana. U prethodnih sedam mečeva crno beli su postavili neke užasne negativne rekorde, a igra ekipe je na izrazito niskom nivou. Novi trener Đoan Penjaroja