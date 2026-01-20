Zvezdina ofanzivna eksplozija i „prljavi poslovi“

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Branimir Smilić
Zvezdina ofanzivna eksplozija i „prljavi poslovi“

Košarkaše Crvene zvezde očekuju dva možda i ključna gostovanja u borbi za plasman u plej-of/in Evrolige.

Crveno-beli su večeras u Monaku, u petak će igrati u Bolonji, a posle trijumfa u prošlom kolu u Milanu u klubu sa Malog Kalemegdana sa optimizmom dočekuju obaveze u još jednoj duploj evroligaškoj nedelji. „Zaista ima nekoliko igrača zbog kojih ovaj tim Crvene zvezde može da podseti na one timove Monaka sa kojima je Saša Obradović bio uspešan i odlazio na Fajnal-for. Vrhunski šuteri poput Džordana Nvore i Džereda Batlera svakako daju tu dimenziju, a pretpostavljalo
