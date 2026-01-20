Tramp objavio Makronovu poruku: Evo šta je francuski lider predložio - pomenuo je i Rusiju /foto/

Sputnik pre 1 sat
Tramp objavio Makronovu poruku: Evo šta je francuski lider predložio - pomenuo je i Rusiju /foto/

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži „Istina“ poruku predsednika Francuske Emanuela Makrona, u kojoj je francuski lider predložio organizovanje samita G7 u četvrtak i pozivanje Rusije, Ukrajine, Danske i Sirije.

Takođe je rekao da bi želeo da se sastane sa Trampom na ručku u Parizu u četvrtak pre nego što američki lider krene kući. Makron je uverio da Vašington i Pariz dele isti stav o Siriji i da napreduju sa Iranom. Kasnije je na društvenoj mreži „Istina“ Tramp objavio svoju sliku, u pratnji potpredsednika SAD DŽ. D. Vensa i državnog sekretara Marka Rubija, kako postavlja američku zastavu na Grenlandu, autonomnoj teritoriji Danske. Takođe je objavio sliku sa sastanka u
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Prijatelju, ne razumem šta radiš": Makron poslao SMS Trampu, pa najavio povratak Rusije u G8

"Prijatelju, ne razumem šta radiš": Makron poslao SMS Trampu, pa najavio povratak Rusije u G8

Mondo pre 10 minuta
(Foto) "Ja ne razumem šta radite na Grenlandu?!" Tramp objavio lične poruke evropskog lidera: "Makron"

(Foto) "Ja ne razumem šta radite na Grenlandu?!" Tramp objavio lične poruke evropskog lidera: "Makron"

Dnevnik pre 15 minuta
Tramp: Putin pozvan u Odbor mira

Tramp: Putin pozvan u Odbor mira

NIN pre 30 minuta
Tramp otkrio sadržinu SMS poruke od Makrona

Tramp otkrio sadržinu SMS poruke od Makrona

NIN pre 1 sat
Tramp otkrio sadržinu SMS poruke od Makrona

Tramp otkrio sadržinu SMS poruke od Makrona

Euronews pre 50 minuta
Uoči dolaska u Davos, Tramp pokrenuo buru na društvenim mrežama: Objavio privatne poruke sa Makronom, „ne razumem šta radiš s…

Uoči dolaska u Davos, Tramp pokrenuo buru na društvenim mrežama: Objavio privatne poruke sa Makronom, „ne razumem šta radiš s Grenlandom“ (FOTO)

Danas pre 35 minuta
Tramp objavio tajne Makronove poruke FOTO

Tramp objavio tajne Makronove poruke FOTO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranUkrajinaVašingtonSirijaRusijaDanskaParizDonald TrampEmanuel MakronFrancuskasvet

Svet, najnovije vesti »

Danska: EU bi trebalo da razmotri sve opcije zbog Trampovih carinskih pretnji

Danska: EU bi trebalo da razmotri sve opcije zbog Trampovih carinskih pretnji

Insajder pre 10 minuta
'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

BBC News pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

RTV pre 20 minuta
Tramp optužio Britance za „veliki idiotizam“ zbog ostrva Čagos, stigao mu odgovor od Londona

Tramp optužio Britance za „veliki idiotizam“ zbog ostrva Čagos, stigao mu odgovor od Londona

Nova pre 10 minuta
Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije

Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije

Sputnik pre 20 minuta