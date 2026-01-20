Danas je Jovanjdan, treća po brojnosti slava srpskih domaćina: Poštuje se ovaj običaj

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf.rs / Tanjug
Danas je Jovanjdan, treća po brojnosti slava srpskih domaćina: Poštuje se ovaj običaj

Desnica se čuva u Cetinjskom manastiru

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan i prethodno najavio njegov dolazak krštavajući i okupljajući nove vernike oko potonje hrišćanske crkve. Sveti Jovan se zove Krstitelj jer je, prema verskom učenju, krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak. Sabor Svetog Jovana slavi se dan po Bogojavljenju. Sveti Jovan je na
Danas pre 16 minuta
Mondo pre 1 sat
RTS pre 1 sat
RTV pre 4 sati
