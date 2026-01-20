Evo kada Hamad Međedović igra protiv De Minora na Australijan openu: Spektakl smešten na Rod Lejver areni!

Srpski teniser Hamad Međedović izjutra između utorka i srede će izaći na glavnu pozornicu Australijan Opena, pošto će na Rod Lejveru igrati protiv Aleksa De Minora, odredio je organizator.

Hamad će od 07.00 časova po srpskom vremenu odmeriti snage sa ljubimcem domaće publike, što znači da će po australijskom igrati u prvom noćnom terminu. Ne poznaju se srpski i australijski teniser baš najbolje, ali su zasigurno dva totalno različita tipa i videćemo kako će se Hame snaći protiv glavne perjanice domaćina ovog turnira. U istom jutru, samo malo ranije, igraće i Olga Danilović protiv Koko Gof na Margaret Kortu, drugom najvećem stadionu Melburn parka.