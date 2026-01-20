I dalje raste broj poginulih u požaru u tržnom centru u Pakistanu: Više je od 60 nestalih

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
I dalje raste broj poginulih u požaru u tržnom centru u Pakistanu: Više je od 60 nestalih

Broj poginulih u požaru u tržnom centru "Gul Plaza" u Karačiju povećao se na 21, a pakistanski vatrogasci počeli su da izvlače tela iz zgarišta tržnog centra, gde se više od 60 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Veći deo objekta urušio se do sada, a preostali deo je srušen uz pomoć kranova zbog bojazni da bi mogao da se sam sruši. Tokom posete gradonačelnika Karačija Murtaze Vahaba mestu nesreće, okupljeni građani su, prema navodima Rojtersa, uzvikivali antivladine parole i protestovali zbog, kako su naveli, sporog odgovora vatrogasaca. Prema prethodnim izveštajima, broj poginulih bio je 11. Požar je izbio u subotu uveče, a uzrok požara za sada nije poznat. Delovi tržnog
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Opušak cigarete izazvao tragediju Muškarac (67) stradao u požaru u kući

Opušak cigarete izazvao tragediju Muškarac (67) stradao u požaru u kući

Kurir pre 3 sata
Požar u zgradi Specijalnog suda stavljen pod kontrolu, nema povređenih

Požar u zgradi Specijalnog suda stavljen pod kontrolu, nema povređenih

Nedeljnik pre 1 dan
Odložen početak suđenja za požar u domu za stare u Barajevu: Evo kad će okrivljeni izneti odbranu

Odložen početak suđenja za požar u domu za stare u Barajevu: Evo kad će okrivljeni izneti odbranu

Telegraf pre 1 dan
Požar u Specijalnom sudu u Beogradu: Gori krov zgrade u Ustaničkoj, vatrogasci na terenu

Požar u Specijalnom sudu u Beogradu: Gori krov zgrade u Ustaničkoj, vatrogasci na terenu

Telegraf pre 1 dan
Veliki broj stradalih u požar u tržnom centru u Karačiju: Za nekoliko desetina ljudi se još uvek traga (foto)

Veliki broj stradalih u požar u tržnom centru u Karačiju: Za nekoliko desetina ljudi se još uvek traga (foto)

Večernje novosti pre 6 sati
Tinejdžer treba da plati 384.000 evra za požar koji je izazvao 2023.

Tinejdžer treba da plati 384.000 evra za požar koji je izazvao 2023.

Politika pre 7 sati
Požar u Kaluđerici Gori kuća kod stare okretnice: Na licu mesta su vatrogasci (foto)

Požar u Kaluđerici Gori kuća kod stare okretnice: Na licu mesta su vatrogasci (foto)

Blic pre 9 sati

Ključne reči

PakistanpožarTržni centar

Najnovije vesti »

U Kosanici temperatura pala na -22 stepena: Ponovo ledeni dani u Crnoj Gori nakon kratkog otopljenja

U Kosanici temperatura pala na -22 stepena: Ponovo ledeni dani u Crnoj Gori nakon kratkog otopljenja

Kurir pre 7 minuta
I dalje raste broj poginulih u požaru u tržnom centru u Pakistanu: Više je od 60 nestalih

I dalje raste broj poginulih u požaru u tržnom centru u Pakistanu: Više je od 60 nestalih

Telegraf pre 7 minuta
"Prozivali su me da sam patuljak, kepec..." Srpski pevač kroz suze o paklu u školi: "Išao sam na psihoterapiju"

"Prozivali su me da sam patuljak, kepec..." Srpski pevač kroz suze o paklu u školi: "Išao sam na psihoterapiju"

Telegraf pre 7 minuta
Škoda Auto: Značajni jubileji u 2026. godini

Škoda Auto: Značajni jubileji u 2026. godini

Auto magazin pre 1 sat
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Jovana Krstitelja

Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Jovana Krstitelja

RTV pre 57 minuta