I dalje raste broj poginulih u požaru u tržnom centru u Pakistanu: Više je od 60 nestalih

Broj poginulih u požaru u tržnom centru "Gul Plaza" u Karačiju povećao se na 21, a pakistanski vatrogasci počeli su da izvlače tela iz zgarišta tržnog centra, gde se više od 60 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Veći deo objekta urušio se do sada, a preostali deo je srušen uz pomoć kranova zbog bojazni da bi mogao da se sam sruši. Tokom posete gradonačelnika Karačija Murtaze Vahaba mestu nesreće, okupljeni građani su, prema navodima Rojtersa, uzvikivali antivladine parole i protestovali zbog, kako su naveli, sporog odgovora vatrogasaca. Prema prethodnim izveštajima, broj poginulih bio je 11. Požar je izbio u subotu uveče, a uzrok požara za sada nije poznat. Delovi tržnog