Makron: Evropa se suočava sa konkurencijom SAD i Kine, mora da ojača suverenitet

Evropa se suočava sa ekonomskom konkurencijom Sjedinjenih Američkih Država i Kine i mora da ojača svoj ekonomski i industrijski suverenitet kroz tri ključna stuba - zaštitu, pojednostavljenje i investicije, izjavio je danas predsednik Francuske Emanuel Makron tokom obraćanja u Davosu.

Kako je naveo, američka "konkurencija" je usmerena na "slabljenje i potčinjavanje Evrope", a Francuska i EU treba da osnaže svoju autonomiju i odbrane mulilateralizam. On je napomenuo da je evropska konkurentnost zaostala u odnosu na Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da su Evropljani nisu dovoljno oprezni prema zatvorenim ili zaštićenim tržištima, posebno kada se suočavaju sa američkim i kineskim pritiscima. U tom kontekstu, Makron je najavio da će zajedno sa