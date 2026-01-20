Otopljenje donosi padavine: Ove delove Srbije u sredu i četvrtak očekuju sneg i ledena kiša

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Otopljenje donosi padavine: Ove delove Srbije u sredu i četvrtak očekuju sneg i ledena kiša
I današnje jutro osvanulo je vedro i ledeno. Temperatura se u Sjenici spustila na -15, u Negotinu i Zaječaru na -12 stepeni. Ledeno će danas ostati na severu Vojvodine i na istoku Srbije, uz temperature ispod 0°C. U ostalim predelima Srbije biće sunčano i malo toplije. Maksimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni, u Beogradu do 3°C. I danas će duvati ledena košava i pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od sutra će sve više slabiti snažan anticklon sa istoka
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Hladni talas zahvatio Srbiju, temperature i do minus 15 stepeni

Hladni talas zahvatio Srbiju, temperature i do minus 15 stepeni

Jugmedia pre 27 minuta
RHMZ: Košava najjača za vikend, a obilne padavine očekuju se od 25. januara

RHMZ: Košava najjača za vikend, a obilne padavine očekuju se od 25. januara

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Objavljena vremenska prognoza do kraja januara: Evo šta nas čeka posle ledenih dana i -9

Objavljena vremenska prognoza do kraja januara: Evo šta nas čeka posle ledenih dana i -9

Nova pre 16 minuta
RHMZ: Košava najjača za vikend, jače padavine očekuju se od 25. januara

RHMZ: Košava najjača za vikend, jače padavine očekuju se od 25. januara

Insajder pre 1 sat
RHMZ: Košava najjača za vikend, a jače padavine očekuju se od 25. januara

RHMZ: Košava najjača za vikend, a jače padavine očekuju se od 25. januara

RTV pre 1 sat
Kako nas vreme očekuje u februaru, martu i aprilu

Kako nas vreme očekuje u februaru, martu i aprilu

RTV pre 1 sat
Minus 10 i košava: Udari vetra najjači za vikend, od 25. januara i jače padavine

Minus 10 i košava: Udari vetra najjači za vikend, od 25. januara i jače padavine

NIN pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaZaječarSjenicaVojvodinaSnegNegotinsrbijavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

Masovna kupovina medija u gradovima u kojima se pripremaju lokalni izbori

Masovna kupovina medija u gradovima u kojima se pripremaju lokalni izbori

Cenzolovka pre 21 minuta
Povlačenje rada o Rio Tintu: Dok autori tvrde da je to pritisak kompanije, podnosioci primedbi demantuju i kažu – ispravan…

Povlačenje rada o Rio Tintu: Dok autori tvrde da je to pritisak kompanije, podnosioci primedbi demantuju i kažu – ispravan korak

Mašina pre 47 minuta
Bojan Suđić novi vršilac dužnosti direktora Beogradske filharmonije

Bojan Suđić novi vršilac dužnosti direktora Beogradske filharmonije

Insajder pre 36 minuta
"Korak unazad za poverenje javnosti": Udruženje tužilaca Srbije kritikuje predložene izmene Zakona o javnom tužilaštvu

"Korak unazad za poverenje javnosti": Udruženje tužilaca Srbije kritikuje predložene izmene Zakona o javnom tužilaštvu

N1 Info pre 41 minuta
Polovnjaci u Srbiji sve traženiji, a cene ne prestaju da rastu - evo šta se najviše kupuje

Polovnjaci u Srbiji sve traženiji, a cene ne prestaju da rastu - evo šta se najviše kupuje

Kamatica pre 46 minuta