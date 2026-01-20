Otopljenje donosi padavine: Ove delove Srbije u sredu i četvrtak očekuju sneg i ledena kiša
Telegraf pre 16 minuta | Telegraf.rs
I današnje jutro osvanulo je vedro i ledeno. Temperatura se u Sjenici spustila na -15, u Negotinu i Zaječaru na -12 stepeni. Ledeno će danas ostati na severu Vojvodine i na istoku Srbije, uz temperature ispod 0°C. U ostalim predelima Srbije biće sunčano i malo toplije. Maksimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni, u Beogradu do 3°C. I danas će duvati ledena košava i pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od sutra će sve više slabiti snažan anticklon sa istoka