Otopljenje donosi padavine: Ove delove Srbije u sredu i četvrtak očekuju sneg i ledena kiša

I današnje jutro osvanulo je vedro i ledeno. Temperatura se u Sjenici spustila na -15, u Negotinu i Zaječaru na -12 stepeni. Ledeno će danas ostati na severu Vojvodine i na istoku Srbije, uz temperature ispod 0°C. U ostalim predelima Srbije biće sunčano i malo toplije. Maksimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni, u Beogradu do 3°C. I danas će duvati ledena košava i pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od sutra će sve više slabiti snažan anticklon sa istoka