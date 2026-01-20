Vučić se sreo sa Makronom u Davosu: "Uvek je dobro čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže"

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs
Vučić se sreo sa Makronom u Davosu: "Uvek je dobro čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže"
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sreo se sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom u Davosu. "Došao sam da čujem govor predsednika @emmanuelmacron na #WEF26. Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže o aktuelnim globalnim izazovima i načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele, uz više dijaloga i odgovornost"i. (Telegraf.rs)
Aleksandar VučićPredsednik SrbijeEmanuel MakronDavosFrancuska

