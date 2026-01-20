Poraz Srbije od Crne Gore, Delfini su prvi u grupi i idu na Italijane ili Hrvate!

Vaterpolisti Srbije poraženi su od Crne Gore sa 15:13 u okviru poslednjeg meča druge faze. Delfini su već overili polufinale i idu tamo sa prvog mesta.

Vaterpolisti Srbije su prvi u grupi bez obzira na rezultat ovog meča sa Crnom Gorom, a u polufinalu će se sastati sa boljim iz duela Italija – Hrvatska. Drugo polufinale čine Mađarska i Grčka i taj par je već poznat. Ovaj poraz ne boli zato što meč nije imao rezultatski značaj, mogli su Delfini da se odmore i da se već u glavi polako spremaju za polufinalni obračun.