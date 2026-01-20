Zbog krađe bakarne užadi železnice krivična prijava trojici Vranjanaca

Krivična prijava u redovnom postupku podneta je protiv trojice osumnjičenih iz Vranja (1984, 1991 i 2004 godište), zbog obijanja garaže preduzeća Infrastrukture železnice Srbije, iz koje su "ukrali bakarnu užad i opremu", piše u saopštenju iz Policijske uprave u Vranju. Krivična prijava podneta je Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, "zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo teška krađa". Pomenuti događaj datira od 13. januara ove godine.