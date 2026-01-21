Aerodrom Nikola Tesla završio 2025. sa rekordnih 8,91 milion putnika

Aero.rs pre 1 sat  |  Predrag Vučetić
Aerodrom Nikola Tesla završio 2025. sa rekordnih 8,91 milion putnika

Aerodrom Nikola Tesla završio je 2025. godinu sa ukupno 8,91 milion opsluženih putnika, što predstavlja najbolji rezultat u istoriji beogradskog aerodroma.

U odnosu na 2024. godinu, zabeležen je rast od 6,5 odsto, čime je nastavljen višegodišnji trend rasta saobraćaja. Posebno se izdvaja avgust 2025. godine, kada je Aerodrom Nikola Tesla po prvi put premašio granicu od milion putnika u jednom mesecu. Ovaj rezultat dodatno potvrđuje snažnu sezonalnu potražnju, ali i rastuću ulogu Beograda kao regionalnog vazduhoplovnog čvorišta. Tokom letnje sezone 2025. godine, beogradski aerodrom povezao je Srbiju sa rekordnih 116
