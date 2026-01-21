Doživotni zatvor ubici bivšeg premijera Japana Šinzoa Abea

BBC News pre 2 sata | Hideharu Tamura; Keli Ng

Muškarac koji je ubio Šinzoa Abea osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu, tri godine pošto je ispalio smrtonosni hitac u bivšeg premijera Japana tokom političkog skupa u gradu Nara 2022.

Iako je Tacuja Jamagami priznao krivicu na početku suđenja prošle godine, javno mnjenje je bilo podeljeno po pitanju kazne koju zaslužuje.

Dok mnogi ovog 45-godišnjaka vide kao hladnokrvnog ubicu, drugi imaju razumevanja zbog njegove teške porodične situacije.

Tužioci su rekli da Jamagami zaslužuje doživotnu zatvorsku kaznu za njegov „strašan čin".

Ubistvo Abea prenerazilo je stanovnike azijske države u kojoj skoro da se ne dešavaju oružani zločini.

Tražeći blažu kaznu, odbrana Jamagamija je rekla da je on bio žrtva „religioznog zlostavljanja".

Njegova porodica bankrotirala je jer je njegova majka bila vernica Crkve ujedinjenja.

Jamagami je bio ljut na Abea pošto je saznao za njegove veze sa kontroverznom crkvom.

Skoro 700 ljudi čekalo je ispred suda u Nari 21. januara da bi prisustvovali izricanju presude.

Abe je ubijen dok je držao govor, a ovaj zločin podstakao je istragu o Crkvi ujedinjenja i njenim kontroverznim postupcima, kao što je uzimanje novca od vernika, što za neke može da bude finansijski pogubno.

Ovaj slučaj je otkrio i veze pojedinih političara iz japanske vladajuće Liberalno- demokratske stranke sa crkvom, što je dovelo do ostavki nekoliko ministara.

Novinar Eito Suzuki, koji je izveštavao sa skoro svih ročišta tokom suđenja, rekao je da je izgledalo da su Jamagami i njegova porodica bili „preplavljeni očajem".

Jamagami je izgledao „iscrpljeno i pomireno sa sudbinom", kaže Suzuki, koji je istraživao Crkvu ujedinjenja mnogo pre Abeovog šokantnog ubistva.

„Sve je tačno. Nema sumnje da sam ja to učinio", rekao je Jamagami prvog dana suđenja u oktobru 2025.

Naoružan pištoljem koji je sastavio kod kuće, pucao je u Abea dok je bivši premijer govorio na predizbornom skupu u gradu na zapadu Nara 8. jula 2022.

Ubistvo najpoznatije javne ličnosti u tom trenutku u Japanu šokiralo je svet.

Jamagamovi advokati tražili su da zatvorska kazna ne bude duža od 20 godina, obrazlažući da je njihov klijent bio žrtva „verskog zlostavljanja".

On je prezirao crkvu, kojoj je njegova majka poklonila životno osiguranje njegovog pokojnog oca i druga sredstva u ukupnoj vrednosti od 100 miliona jena (oko 540.000 evra), rečeno je na suđenju.

Jamagami je ispričao da je bio ljut na Abea pošto je video njegovu snimljenu poruku na događaju koji je crkva organizovala 2021.

Rekao je da je prvobitno nameravao da napadne crkvene zvaničnike, a ne Abea.

Novinar Suzuki se prisetio neverice na licu Abeove udovice kada je Jamagami rekao da njen suprug nije bio njegova glavna meta.

Njen izraz lica „ostao mi je jasno urezan u sećanju", kaže Suzuki.

„Izgledala je šokirano, kao da je pitala: Da li je moj suprug bio samo sredstvo da se razreši lični obračun sa verskom organizacijom? Je l' samo zato?".

U emotivnom saopštenju pročitanom pred sudom, Akie Abe rekla je da tuga zbog gubitka supruga „nikad neće biti ublažena".

„Samo sam htela da ostane živ", rekla je.

Šta je Crkva ujedinjenja?

Osnovana u Južnoj Koreji, Crkva ujedinjenja došla je u Japan 1960-ih.

Da bi povećala broj vernika, održavala je veze sa političarima, kažu istraživači.

Iako nije bio član, Abe, kao i nekoliko drugih japanskih političara, pojavljivao se na događajima povezanim sa crkvom.

Njegov deda Nabusuka Kiši, takođe bivši premijer, bio je blizak crkvi zbog njenih antikomunističkih stavova, navodi se.

U martu 2025, sud u Tokiju oduzeo je crkvi status religijske organizacije, presudivši da je primoravala vernike da kupuju skupe stvari koristeći se njihovim strahovima za duhovno blagostanje.

Crkva je bila u središtu kontroverzi i zbog organizovanja masovnih venčanja u kojima je učestvovalo hiljade parove.

Jamagamijeva sestra, koja je bila svedok odbrane na suđenju, dala je emotivni iskaz o „teškim situacijama" za nju članove porodice zbog duboke povezanosti njene majke sa crkvom, priseća se Suzuki.

„Bio je to veoman emotivan trenutak, skoro svi u publici su plakali", kaže novinar.

Međutim, tužioci su tvrdili da postoje nelogičnosti u razlozima zbog kojih je Jamagami preusmerio ogorčenost prema crkvi na Abea.

Sudije su takođe sugerisale da im je teško da shvate te tvrdnje odbrane.

Ljudi koji su pratili suđenje imaju podeljeno mišljenje da li Jamagamijeve porodične okolonosti biti opravdanje za smanjenje kazne.

„Teško je osporiti argument tužilaštva da Abe nije direktno naštetio Jamagamiju ili njegovoj porodici", kaže Suzuki.

On veruje da Jamagamijev slučaj pokazuje kako su „žrtve društvenih problema navedene da počine ozbiljne zločine".

„Ovaj lanac mora da bude prekinut, moramo da na pravi način ispitamo zašto je počinio zločin", kaže Suzuku.

Rin Ušijama, sociolog sa Kraljičinog univerziteta u Belfastu, kaže da je saosećanje prema Jamagamiju velikim delom ukorenjeno u „široko rasprostranjenom nepoverenju i antipatiji u Japanu prema kontroverznim religijama kao što je Crkva ujedinjenja".

„Jamagami je sigurno bio 'žrtva' roditeljskog zanemarivanja i ekonomskih problema koje je izazvala Crkva ujedinjenja, ali to ne objašnjava, a kamoli opravdava, njegove postupke", kaže Ušijama.

