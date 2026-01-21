BBC vesti na srpskom

Doživotni zatvor ubici bivšeg premijera Japana Šinzoa Abea

Atentat na Abea zaprepastio je Japan, zemlju u kojoj se skoro uopšte ne dešavaju oružani zločini.

BBC News pre 2 sata  |  Hideharu Tamura; Keli Ng
Tacuja Jamagami sa maskom preko lica. Iza njega je policajac koji takođe nosi masku 2022.
Reuters
Tacuja Jamagami je uhapšen 2022. godine ubrzo posle ubistva Abea

Muškarac koji je ubio Šinzoa Abea osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu, tri godine pošto je ispalio smrtonosni hitac u bivšeg premijera Japana tokom političkog skupa u gradu Nara 2022.

Iako je Tacuja Jamagami priznao krivicu na početku suđenja prošle godine, javno mnjenje je bilo podeljeno po pitanju kazne koju zaslužuje.

Dok mnogi ovog 45-godišnjaka vide kao hladnokrvnog ubicu, drugi imaju razumevanja zbog njegove teške porodične situacije.

Tužioci su rekli da Jamagami zaslužuje doživotnu zatvorsku kaznu za njegov „strašan čin".

Ubistvo Abea prenerazilo je stanovnike azijske države u kojoj skoro da se ne dešavaju oružani zločini.

Tražeći blažu kaznu, odbrana Jamagamija je rekla da je on bio žrtva „religioznog zlostavljanja".

Njegova porodica bankrotirala je jer je njegova majka bila vernica Crkve ujedinjenja.

Jamagami je bio ljut na Abea pošto je saznao za njegove veze sa kontroverznom crkvom.

Skoro 700 ljudi čekalo je ispred suda u Nari 21. januara da bi prisustvovali izricanju presude.

Abe je ubijen dok je držao govor, a ovaj zločin podstakao je istragu o Crkvi ujedinjenja i njenim kontroverznim postupcima, kao što je uzimanje novca od vernika, što za neke može da bude finansijski pogubno.

Ovaj slučaj je otkrio i veze pojedinih političara iz japanske vladajuće Liberalno- demokratske stranke sa crkvom, što je dovelo do ostavki nekoliko ministara.

Novinar Eito Suzuki, koji je izveštavao sa skoro svih ročišta tokom suđenja, rekao je da je izgledalo da su Jamagami i njegova porodica bili „preplavljeni očajem".

Jamagami je izgledao „iscrpljeno i pomireno sa sudbinom", kaže Suzuki, koji je istraživao Crkvu ujedinjenja mnogo pre Abeovog šokantnog ubistva.

„Sve je tačno. Nema sumnje da sam ja to učinio", rekao je Jamagami prvog dana suđenja u oktobru 2025.

Naoružan pištoljem koji je sastavio kod kuće, pucao je u Abea dok je bivši premijer govorio na predizbornom skupu u gradu na zapadu Nara 8. jula 2022.

Ubistvo najpoznatije javne ličnosti u tom trenutku u Japanu šokiralo je svet.

Jamagamovi advokati tražili su da zatvorska kazna ne bude duža od 20 godina, obrazlažući da je njihov klijent bio žrtva „verskog zlostavljanja".

On je prezirao crkvu, kojoj je njegova majka poklonila životno osiguranje njegovog pokojnog oca i druga sredstva u ukupnoj vrednosti od 100 miliona jena (oko 540.000 evra), rečeno je na suđenju.

Pogledajte trenutak kada je pucano na Abea

Jamagami je ispričao da je bio ljut na Abea pošto je video njegovu snimljenu poruku na događaju koji je crkva organizovala 2021.

Rekao je da je prvobitno nameravao da napadne crkvene zvaničnike, a ne Abea.

Novinar Suzuki se prisetio neverice na licu Abeove udovice kada je Jamagami rekao da njen suprug nije bio njegova glavna meta.

Njen izraz lica „ostao mi je jasno urezan u sećanju", kaže Suzuki.

„Izgledala je šokirano, kao da je pitala: Da li je moj suprug bio samo sredstvo da se razreši lični obračun sa verskom organizacijom? Je l' samo zato?".

U emotivnom saopštenju pročitanom pred sudom, Akie Abe rekla je da tuga zbog gubitka supruga „nikad neće biti ublažena".

„Samo sam htela da ostane živ", rekla je.

Šta je Crkva ujedinjenja?

Osnovana u Južnoj Koreji, Crkva ujedinjenja došla je u Japan 1960-ih.

Da bi povećala broj vernika, održavala je veze sa političarima, kažu istraživači.

Iako nije bio član, Abe, kao i nekoliko drugih japanskih političara, pojavljivao se na događajima povezanim sa crkvom.

Njegov deda Nabusuka Kiši, takođe bivši premijer, bio je blizak crkvi zbog njenih antikomunističkih stavova, navodi se.

U martu 2025, sud u Tokiju oduzeo je crkvi status religijske organizacije, presudivši da je primoravala vernike da kupuju skupe stvari koristeći se njihovim strahovima za duhovno blagostanje.

Crkva je bila u središtu kontroverzi i zbog organizovanja masovnih venčanja u kojima je učestvovalo hiljade parove.

Jamagamijeva sestra, koja je bila svedok odbrane na suđenju, dala je emotivni iskaz o „teškim situacijama" za nju članove porodice zbog duboke povezanosti njene majke sa crkvom, priseća se Suzuki.

„Bio je to veoman emotivan trenutak, skoro svi u publici su plakali", kaže novinar.

Međutim, tužioci su tvrdili da postoje nelogičnosti u razlozima zbog kojih je Jamagami preusmerio ogorčenost prema crkvi na Abea.

Sudije su takođe sugerisale da im je teško da shvate te tvrdnje odbrane.

Ljudi koji su pratili suđenje imaju podeljeno mišljenje da li Jamagamijeve porodične okolonosti biti opravdanje za smanjenje kazne.

„Teško je osporiti argument tužilaštva da Abe nije direktno naštetio Jamagamiju ili njegovoj porodici", kaže Suzuki.

On veruje da Jamagamijev slučaj pokazuje kako su „žrtve društvenih problema navedene da počine ozbiljne zločine".

„Ovaj lanac mora da bude prekinut, moramo da na pravi način ispitamo zašto je počinio zločin", kaže Suzuku.

Rin Ušijama, sociolog sa Kraljičinog univerziteta u Belfastu, kaže da je saosećanje prema Jamagamiju velikim delom ukorenjeno u „široko rasprostranjenom nepoverenju i antipatiji u Japanu prema kontroverznim religijama kao što je Crkva ujedinjenja".

„Jamagami je sigurno bio 'žrtva' roditeljskog zanemarivanja i ekonomskih problema koje je izazvala Crkva ujedinjenja, ali to ne objašnjava, a kamoli opravdava, njegove postupke", kaže Ušijama.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.21.2026)

BBC News
Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

BBC News pre 6 sati
Moćna oluja 'Hari' zahvatila Siciliju: Talasi kao cunami, nosili sve

Moćna oluja 'Hari' zahvatila Siciliju: Talasi kao cunami, nosili sve

BBC News pre 7 minuta
Zašto Makron nosi naočare za sunce u zatvorenom

Zašto Makron nosi naočare za sunce u zatvorenom

BBC News pre 1 sat
Šta smo saznali o svađi Bekamovih iz senzacionalne objave na Instagramu

Šta smo saznali o svađi Bekamovih iz senzacionalne objave na Instagramu

BBC News pre 3 sata
Ko je Nikola Pelc, supruga Bruklina Bekama

Ko je Nikola Pelc, supruga Bruklina Bekama

BBC News pre 4 sati
BBC News

Povezane vesti »

Atentator na bivšeg japanskog premijera osuđen na doživotnu robiju

Atentator na bivšeg japanskog premijera osuđen na doživotnu robiju

Newsmax Balkans pre 1 sat
Ubica Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor

Ubica Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor

Beta pre 2 sata
Presuda za atentat koji je potresao Japan: Doživotni zatvor za ubicu Šinza Abea

Presuda za atentat koji je potresao Japan: Doživotni zatvor za ubicu Šinza Abea

Nova pre 2 sata
Ubica bivšeg japanskog premijera Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor

Ubica bivšeg japanskog premijera Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor

N1 Info pre 2 sata
Ubica Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor

Ubica Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor

Danas pre 2 sata
Doživotni zatvor ubici bivšeg premijera Japana Šinzoa Abea

Doživotni zatvor ubici bivšeg premijera Japana Šinzoa Abea

Danas pre 2 sata
Osuđen atentator na Šinza Abea: Usmrtio bivšeg japanskog premijera tokom govora, dobio doživotnu robiju

Osuđen atentator na Šinza Abea: Usmrtio bivšeg japanskog premijera tokom govora, dobio doživotnu robiju

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Japan

Vojvodina, najnovije vesti »

Sastanak o izgradnji novog mosta u Bačkoj Palanci, projekat od posebnog značaja za Srbiju

Sastanak o izgradnji novog mosta u Bačkoj Palanci, projekat od posebnog značaja za Srbiju

RTV pre 12 minuta
Korak ka početku izgradnje mosta od Bačke Palanke do Neština: Elaborat plana na ranom javnom uvidu

Korak ka početku izgradnje mosta od Bačke Palanke do Neština: Elaborat plana na ranom javnom uvidu

Radio 021 pre 12 minuta
Zbog profesorke Jelene Kleut studenti blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu, do 14h uprava da napusti zgradu! Filozofski…

Zbog profesorke Jelene Kleut studenti blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu, do 14h uprava da napusti zgradu! Filozofski fakultet u Novom Sadu

Volim Zrenjanin pre 1 minut
NAJAVA: Četvrto dualno predavanje u okviru projekta “Neorenesansni duh Mediterana u Banatu“ u Narodnom muzeju Narodni muzej…

NAJAVA: Četvrto dualno predavanje u okviru projekta “Neorenesansni duh Mediterana u Banatu“ u Narodnom muzeju Narodni muzej Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 51 minuta
Prihvatilište za beskućnike u Subotici gotovo popunjeno: pomoć dok traju zimski minusi

Prihvatilište za beskućnike u Subotici gotovo popunjeno: pomoć dok traju zimski minusi

Subotica.com pre 51 minuta