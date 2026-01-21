Šta smo smo saznali o svađi Bekamovih iz senzacionalne objave na Instagramu

BBC News pre 1 sat | Nur Nanđi - BBC kultura

Getty Images Dejvid i Viktorija Bekam sa sinom Bruklinom i njegovom suprugom Nikolom Pelc 2023. godine

Porodična svađa Bekamovih odjeknula je na društvenim mrežama.

Bruklin Bekam je na Instagramu 19. januara uveče, u detaljima izneo zašto je ljut na roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam.

U objavi najstarijeg deteta Bekamovih, izneto je niz optužbi i tvrdnji, od kojih se mnoge odnose na Bruklinovo venčanje sa Nikolom Pelc - od drame oko venčanice do toga da je Viktorija mladencima navodno 'otela' prvi ples.

Ovo je, naravno, samo jedna strana priče.

Bekamovi još nisu odgovorili, a kao i u svakoj svađi, sećanja se mogu razlikovati.

Ali to nije sprečilo reagovanja na internetu.

Korisnici mreža pažljivo ispituju svaku tvrdnju i pokušavaju da shvate šta je istina.

Analizirali smo glavne optužbe u Bruklinovoj objavi, ono što do sada znamo i šta bi još moglo da se pojavi.

1.'Otmica' prvog plesa mladenaca

Bruklinova izjava koja je ostavila najviše utisaka je da je Viktorija „otela" prvi ples na njegovom venčanju, koji je, kako kaže, bio planiran „nedeljama unapred" uz romantičnu ljubavnu pesmu.

„Pred naših 500 svatova, (pevač) Mark Entoni me je pozvao na binu, gde je u rasporedu bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umesto toga moja mama je čekala da pleše sa mnom.

„Plesala je veoma neprikladno pred svima. Nikada se nisam osećao neprijatnije ili poniženije u celom životu."

Od 19. januara uveče, mimovi Viktorijinog navodnog venčanog plesa preplavili su internet.

Svi su, naravno, izmišljeni, ali ljudi na društvenim mrežama zahtevaju od onih koji su bili na venčanju da „objave snimke" plesa.

Pod pretpostavkom da telefoni nisu bili zabranjeni na venčanju, postoji 500 ljudi koji bi mogli da potvrde ili opovrgnu tačnost Bruklinovih tvrdnji.

Ono što nam je dostupno jeste izveštaj britanskog Voga.

„U 23 časa, kružna scena se okrenula za 180 stepeni i Mark Entoni je zapevao I Need To Know.

„Bruklin je pozvao majku na scenu za ples, a pridružili su im se Dejvid i njihova desetogodišnja ćerka Harper“, piše Vog.

BBC je kontaktirao Entonija, kantautora i prijatelja Bekamovih.

Korisnici su na internetu izrazili i zbunjenost zbog tvrdnji Bruklina o načinu na koji je njegova majka plesala.

Bruklin tvrdi da je Viktorijin ples bio toliko traumatičan da je par osećao da im je potreban novi početak.

„Želeli smo da obnovimo zavete kako bismo mogli da stvorimo nova sećanja na dan našeg venčanja koja nam donose radost i sreću, a ne anksioznost i sramotu.“

2. Venčanica

Netflix Viktorija Bekam, nekada pevačica grupe Spajs gerls (Spice girls), danas modna kreatorka

Bruklin je optužio roditelje da su pokušali da poremete njihovo venčanje i da je njegova majka, modna dizajnerka, „u poslednjem trenutku otkazala izradu Nikoline haljine, iako je prethodno bila uzbuđena što će nositi njen dizajn, primoravajući je da hitno pronađe novu haljinu“.

Mediji su u to vreme objavili da je Nikola, koja sada ima 31 godinu, odbila da nosi jednu od haljina Viktorije Bekam.

Međutim, kasnije je za Tajms rekla da je, posle razgovora o haljini putem poruka, njena buduća svekrva shvatila da njen atelje neče moći da je završi na vreme.

U to vreme, Nikola je takođe negirala spekulacije o svađi.

Na kraju, Nikola je nosila kreaciju modne kuće Valentino.

Autori teksta u Vogu u maju 2022. godine detaljno su se bavili odevnim komadom i pisali su da se na njemu radilo više meseci.

Nikola i njena majka više puta su odlazile u atelje u Rimu radi probe, „tokom jednogodišnjeg procesa dizajniranja", piše Vog.

Iza izbora ovog brenda, ne stoji samo haljina, već cela priča, rekla je tada.

Problem oko haljine je „srž" onoga što je navodno izazvalo svađu, kaže novinarka Džodi Mekalum.

„Da li je Nikola odbila da nosi haljinu Viktorije Bekam? Ili je, kako kaže Bruklin, njegova majka otkazala haljinu u poslednjem trenutku, zbog čega je požurila da sašije drugu haljinu?

„To je tipičan slučaj tvrdnje i kontratvrdnje, i veoma je teško znati šta se ovde zapravo dogodilo", dodaje.

Bruklinova izjava oko venčanice stvorila je mogućnost za utvrđivanje činjenica, kaže Loren Bičing, koja se bavi i kriznim menadžmentom za javne ličnosti.

„Zanimljivo je to što se kontradikcija može pročitati na dva potpuno različita načina.

„Ako podržavate Bruklina, u intervjuu za Vog vidite kao da on i Nikola štite porodicu i javno održavaju mir u to vreme.

„Ali ako ste sumnjičavi prema njemu, izgleda kao da sada menjaju priču."

3. 'Kupovina' prava na ime Bekam

Getty Images Kruz, Harper, Dejvid, Viktorija, Romeo, Bruklin i Nikola Pelc Bekam 2022. godine

Bruklin je tvrdio i da su ga roditelji „više puta pritiskali i pokušavali da ga podmite da potpiše prava na njegovo ime“, nedeljama pre ceremonije.

Nije jasno na koja prava misli.

Rekao je da se uzdržao da to učini, što je „uticalo na dan isplate" i da ga „od tada nikada više nisu tretirali isto".

„Kada roditelji odgovore na ovu optužbu, a mislim da hoće, biće to veoma pažljivo odabrana reakcija, ali zar to nije pravno pitanje?

„Jer ih optužuje da pokušavaju da ih podmite, što je jednostavno neverovatno", kaže Mekalum.

4. Ignorisanje zabave povodom 50. rođendana

Bruklin je pisao o još jednom događaju koji je podstakao sumnje o porodičnoj svađi - on i Nikola nisu bili na zabavi povodom 50. rođendana Dejvida Bekama u Londonu.

Kaže da su on i Nikola došli u London na rođendan, ali su „odbijeni dok su nedelju dana čekali u hotelskoj sobi i pokušavali da isplaniraju kvalitetno vreme sa njim“.

„Izbegavao je (Dejvid Bekam, njegov otac, prim. aut.) je sve naše pokušaje da se vidimo, osim ako to nije bilo na njegovoj velikoj rođendanskoj zabavi sa stotinu gostiju i kamerama na svakom uglu", tvrdi Bruklin.

Njegov otac je „konačno pristao" da se sastane sa njim, ali pod uslovom da Nikola ne bude prisutna, što je Bruklin nazvao „šamarom“, dodajući da je njegova porodica potom odbila da ga vidi na kasnijem putovanju u Los Anđeles, tvrdi on.

U to vreme, 26-godišnji Bruklin odlučio je da ne ide na zabavu jer je njegov mlađi brat Romeo bio tamo sa njegovom bivšom devojkom, kaže izvor za BBC.

U Bruklinovoj objavi piše da je Vikotrija „više puta pozivala njegove bivše devojke žene", sa očiglednim ciljem da njemu i NIkoli bude neprijatno.

Viktorija je navodno odbila da njemu i njegovoj ženi pomogne u dobrotvornoj akciji, kaže Bruklin.

„Godinama smo se trudili da se pojavimo i podržimo je na svakoj modnoj reviji, svakoj zabavi i svakoj medijskoj promociji kako bismo pokazali našu savršenu porodicu!

„Ali kada je moja žena zatražila podršku moje mame da spase raseljene pse tokom požara u Los Anđelesu, moja mama je odbila", napisao je.

Nikola je dugo brinula o psima i pomogala je raseljenima tokom požara u Los Anđelesu u januaru 2025. godine, u kojima je poginulo više od 440 ljudi i teško oštećene hiljade domova.

Ranije je podsticala pratioce da udome životinje, a 2022. godine je nagrađena nagradom organizacije za zaštitu životinja Peta kao zagovornica udomljavanja životinja Pawsome.

Nikolin i Bruklinov pas, Nala, uginuo je u julu 2024. godine.

5. 'Njima je najvažniji brend Bekam'

Getty Images Dejvid i Viktorija Bekam sa Kruzom i Romeom

Jedna od tvrdnji najstarijeg sina Bekamovih jeste da se iza pažljivo uređene porodične slike kriju neiskreni odnosi.

Porodica Bekam voli „javnu promociju i podršku više od bilo čega", kaže Bruklin.

„Brend Bekam im je na prvom mestu", napisao je.

„Porodična 'ljubav' se određuje time koliko objavljujete na društvenim mrežama", dodao je.

„Roditelji su me kontrolisali veći deo života. Odrastao sam sa ogromnom anksioznošću.

„Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od porodice, ta anksioznost je nestala", tvrdi Bruklin.

Ova tvrdnja postavlja pitanje kakav je život Bekamove dece, kaže Mekalum.

„Ovo je prvi put da vidimo ono što je skriveno od javnosti. Ove izjave nisu nastale kroz dobro uglačanu medijsku kampanju.

„To je bukvalno objavljeno na Bruklinovom Instagramu, pa mislim da je zato to postalo tako važno",

On priča ličnu priču i optužuje roditelje da kontrolišu sopstvenu sliku kroz veoma pažljivo uređene objave, dodaje ona.

Getty Images Bruklin Pelc Bekam, Romeo Bekam i Kruz Bekam

Kada je reč o slavi i javnom ugledu u Britaniji, Bekamovi su verovatno drugi po važnosti, odmah posle kraljevske porodice.

Bruklin se poslednjih godina oprobao u fotografiji i kuvanju, a bilo je mnogo priča i glasina o svađi sa ostatkom porodice.

Sada su te glasine iznete u javnost.

Mogućnost da se vidi kakva je cena slave objašnjava zašto je toliko ljudi opsednuto ovom svađom, kaže Malkom.

„Poređenje je kradljivac radosti. Poredimo se sa poznatim ličnostima kada i ne znamo šta se dešava iza zatvorenih vrata", dodaje.

„ Bruklin je prvi put zapravo podigao poklopac i rekao: 'Ovo nije ono što mislite da jeste', 'Mi nismo savršena porodica' i zato je vest o svađi odjeknula, ukazuje.

„Nikada zapravo ne znamo šta se zaista dešava u životima zvezda", zaključuje ona.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.21.2026)