Kreni-promeni: Vučić ćutanjem kompromituje Srbiju nakon Trampove izjave o sprečenom ratu na Kosovu

Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović ocenio je da predsednik Aleksandar Vučić mora da se izjasni o izjavi predsednika SAD Donalda Trampa, a da se u suprotnom kompromituje međunarodna pozicija Srbije.

Tramp je prethodno na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, po četvrti put, izjavio da je njegova administracija sprečila rat između Srbije i Kosova.

Američki predsednik je na ranijoj konferenciji za medije u Ovalnom kabinetu takođe izjavio da se Srbija pripremala za novi rat protiv Kosova, te da su oni intervenisali i zaustavili sukob, preteći Beogradu obustavom trgovine.

"Vučić ne sme da ćuti na Trampovu (četiri puta ponovljenu) izjavu da je sprečio rat između Srbije i tzv. Kosova u maju ove godine. Da li Tramp govori da smo imali još jedan dogovoreni rat na relaciji Vučić-Kurti kakav je bio onaj u Banjskoj? Da li je tim sukobom trebalo da se skrene pažnja sa studentskih protesta i građanske pobune? Ćutanjem na ovakvu izjavu predsednika SAD se kompromituje međunarodna pozicija Srbije", smatra Manojlović.

Kako je Manojlović dodao, u predstavljanju zemlje državni predstavnici moraju naći meru, a "odgovorno bi bilo demantovati ovako ozbiljnu optužbu koja nanosi štetu reputaciji zemlje".

(Beta, 21.01.2026)