Vučić: U subotu razgovori o zahtevima SAD, u razgovore o orijentaciji Srbije uključiti i opoziciju

Beta pre 46 minuta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će se, na predstojećoj vanrednoj sednici Vlade Srbije, za koju je potvrdio da će biti održana u subotu, razgovarati o "dva formalna zahteva Sjedinjenih Američkih Država", što bi omogućilo pregovore o strateškom partnerstvu sa SAD, odnosno o postizanju što povoljnije pozicije u međunarodnom okruženju.

On je, gostujući u Dnevniku Radio televizije Srbije (RTS) dodao i da veruje da Srbija može da napreduje na evropskom putu, "čuvajući tradicionalna prijateljstva sa Rusijom i Kinom".

"(Na ovom Davosu) smo prisustvovali tresku. Uveren sam da je jedna stranica istorije završena i da će se ona od sutra pisati drugačije. Očigledno je da (SAD i Evropa) ubuduće neće nastupati zajedno po svim važnim pitanjima i da će ubuduće možda nastupati (sa suprotnih pozicija)", naveo je Vučić.

On je rekao da trenutnu globalnu situaciju Srbija to mora da razume što pre, a da će ne te razgovore pozvati i svoje političke protivnike.

Takođe je rekao da će predstavnike vlasti zamoliti da se "što manje izjašnjavaju o svemu", kako bi se sprečila potencijalna šteta po međunarodne odnose Srbije, dodavši da ni on "neće da se nepotrebno zamera velikim silama".

"Iz Davosa dolazim sa potvrdom međunarodnog poštovanja prema Srbiji. Imao sam duga bilateralna sastanka sa četiri predsednika, tridesetak kraćih sastanaka sa drugim liderima.

Govoreći o globalnoj situaciji, Vučić kaže da je dobro što je predsednik SAD ogolio način na koji se u savremenom svetu raspravlja o teritorijama, dodavši da se to više "neće pakovati u plavo-žutu kutijicu", kao što je navodno bio slučaj sa Kosovom.

Takođe je dodao da veruje da će do neke vrste prekida sukoba u Ukrajini nastupiti za dva-tri meseca, te da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski međunarodne partnere uslovio punopravnim članstvom u EU od 1. januara naredne godine.

(Beta, 21.01.2026)

