"Bio sam u braku pre nje" Mina Kostić rekla da Kasper nije imao ženu, a on je odmah demantovao: nastao muk u studiju

Blic pre 3 sata
"Bio sam u braku pre nje" Mina Kostić rekla da Kasper nije imao ženu, a on je odmah demantovao: nastao muk u studiju

Partner Mine Kostić priznao je da ima brak iza sebe.

Kasper je šokirao sve u studiju kada je priznao da iza sebe ima brak. Mina i Kasper gostovali su zajedno u emisiji "Amidži šou", a pevačica je istakla da je sa njegovim roditeljima u odličnim odnosima. Međutim, nešto kasnije, ona je doživela šok kada je njen partner progovorio o bivšoj ženi samo nekoliko sekundi nakon što je ona rekla da je nikada nije imao. - Upoznala sam mu porodicu. Lepo su me prihvatili, doduše mamu i tatu nisam još, samo putem telefona - rekla
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Mina Kostić

Zabava, najnovije vesti »

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

Telegraf pre 1 sat
Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Radar pre 3 sata
"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za…

"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana"

Blic pre 3 sata
"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

Telegraf pre 2 sata
"Bio sam u braku pre nje" Mina Kostić rekla da Kasper nije imao ženu, a on je odmah demantovao: nastao muk u studiju

"Bio sam u braku pre nje" Mina Kostić rekla da Kasper nije imao ženu, a on je odmah demantovao: nastao muk u studiju

Blic pre 3 sata