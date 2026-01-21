(Foto, video) Napeto u Novom Sadu: Studenti planirali da blokiraju Filozofski fakultet, policija ih izbacila

Jeleni Kleut je uručen otkaz na Filozofskom fakultet u Novom Sadu Okupljeni zahtevaju od uprave fakulteta i univerziteta da je vrate na posao Profesori i studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupili su se danas kako bi izrazili podršku prof. dr Jeleni Kleut i svoje nezadovoljstvo činjenicom da joj je danas uručen otkaz o radu.

Kasnije popodne, posle 17 časova, policija je sve okupljene izbacila iz fakultete i potisnula ih oko 50 metara od zgrade fakulteta. Okupljeni na protestu zahtevali su od uprave Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i nadležnih sa Novosadskog univerziteta da vrate Jelenu Kleut na posao i da joj daju zvanje redovnog profesora za koje je, tvrde, ispunila sve zakonom predviđene uslove. Prema poslednjim informacijama sa lica mesta, nešto posle 17.30 časova, prestao je