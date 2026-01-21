Kaper zaprosio Minu Kostić uživo u emisiji, pokazao dijamantski prsten: Mina rekla "da", pa se prekstila
Blic pre 17 minuta
Mina navodi da je njihov odnos bez svađa Kasper ističe da su pre susreta izgradili čvrste temelje međusobnog poverenja.
Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija Kasper su najaktuelniji ljubavni par. O njihovolj romansi mišljenja su podeljena i trenutno su glavna tema društvenih mreža. Kako im je veza javna, Kasper je rešio i da zaprosi Minu u emisiji. Mina Kostić je bila 6 meseci u vezi sa Kasperom, kad su se sreli uživo. Mane je uživo u emisiji "Amidži šou" sada pokazao dijamantski prsten, kleknuo pred Minu, a ona je izgovorila sudbonosno "da". Pevačica je bila u šoku, pa se i