Ko je bio brat Nemanje Vidića? Dušan se bavio fudbalom, pa odustao od sportske karijere: O njegovom životu se malo zna

Blic pre 2 sata
Brat fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav danas u Beogradu.

O njegovom životu se malo zna, pogotovo što Nemanja Vidić gotovo nikada u javnosti nije govorio o porodici. Međutim, prema dostupnim informacijama, Dušan i Nemanja su u mladosti trenirali fudbal zajedno u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice". On je kasnije odustao od fudbalske karijere. Podsetimo, Nemanja Vidić, bivši fudbaler Mančester junajteda, Zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije. Jedna
