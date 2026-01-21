Malo ko zna da je Mina Kostić starija od Kaspera. Samo jednom pričala o njegovim godinama, evo kolika je razlika među njima
Mina, koja je nedavno proslavila 50. rođendan, prihvatila je veridbu nakon sedam meseci veze.
Mina je otkrila koliko je njen verenik mlađi Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper verio je Minu Kostić u emisiji uživo, a ona je odmah pristala. nakon sedam meseci veze svoju ljubav digli su na viši nivo. Mane, je juče u emisiji Amidži šou zaprosio pevačicu, a onda je odmah pristala. Mina Kostić nedavno je proslavila 50. rođendan, a samo jednom je govorila o tome koliko godina ima Kasper. - Osećam to u duši, u srcu, u glavi. Pa i ako me laže, lepo me laže. On je 198