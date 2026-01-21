Ona je Nemanji Vidiću najveća podrška: Ana se retko pojavljuje u javnosti, rodila mu je troje dece, a malo ko zna da je završila težak fakultet

Tokom karijere pretežno je igrao u inostranstvu, dok je porodica ostala daleko od medijske pažnje Dušan Vidić se u detinjstvu bavio fudbalom, ali je od karijere odustao Nemanja Vidić nije se oglašavao nakon što je njegov stariji brat Dušan Vidić danas pronađen mrtav u Beogradu.

Slavni fudbaler inače retko govori o privatnom životu, a najveća podrška mu je uvek supruga Ana sa kojom je skoro dve decenije. Nemanja Vidić je godinama uspešno čuvao privatni život daleko od očiju javnosti, a sa suprugom Anom dobio je sinove Luku, Petra i Stefana. Proslavljeni fudbaler, rodom iz Užica, veći deo karijere proveo je u inostranstvu. Suprugu Anu je upoznao dok je igrao za Mančester junajted, a ona je apsolvent Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Venčali