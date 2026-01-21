Osuđen atentator na Šinza Abea: Usmrtio bivšeg japanskog premijera tokom govora, dobio doživotnu robiju

Zločin se dogodio 8. jula 2022. tokom Abeovog govora u gradu Nara, gde je optuženi koristio ručno pravljen pištolj Motiv za napad bio je povezan sa ogorčenošću Jamagamija prema Crkvi ujedinjenja zbog njihovog uticaja na finansijsku situaciju njegove porodice Japanski sud osudio je danas Tecuju Jamagamija (45), koji je optužen za ubistvo bivšeg premijera Šinza Abea 2022. godine, na doživotnu kaznu zatvora, prenosi Kjodo. Tužioci su tražili doživotnu kaznu za